Haberler » Güncel » KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: '(Akdeniz'de) diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım' - Haber

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "(Akdeniz'de) diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdeniz'de yaşanan gerginliğe işaret ederek, diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak gerektiğini söyledi.

21.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:42KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mustafa Akıncı, 'de yaşanan gerginliğe işaret ederek, diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak gerektiğini söyledi.
Akıncı, başkent Lefkoşa'da düzenlenen "Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu"nda konuştu.
Akdeniz'de yaşanan gerginliğe değinen Akıncı, "Doğal gaz konusunda ikiye ayrılan bir yolun kavşağındayız. ya gerginlik diplomasisi tercih edilecek ki bugün Rum dostlarımızın tercih ettiği bu ya da gelişmeler bilimsel verilere kulak verilerek iş birliği yönünde evrilecek." dedi.
"Diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım"
Akıncı, bilimsel verilere aykırı olarak 2 Ocak'ta Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) imza attığını hatırlattı.
EastMed projesinin hiçbir bilimsel gerçekliğe dayanmadığını dile getiren Akıncı, "Bu konuda, (Akdeniz'de) diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım ve bu yolu bilimsel gerçeklerle güçlendirerek kat etmek lazım." diye konuştu.
Foruma, çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Akdeniz, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  3 katlı binanın garajında yangın; yaşlı kadın kurtarıldı, kocası öldü
16:04  Halep'ten kaçan siviller hayatta kalmaya çalışıyor
16:08  Çankırı tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek
16:08  Mersin'de silahlı kavga: 2 yaralı
16:08  İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
21.01.2020 16:10:15