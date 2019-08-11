Haberler» Güncel» Haber

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Bayram tebriklerini kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı halkın bayram tebriklerini kabul etti.

11.08.2019 13:56 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Bayram tebriklerini kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı halkın bayram tebriklerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında yer alan bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komutanları, KTBK ve GKK komutanları, bazı bakan ve milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri ve diğer yetkililerle vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığı Bahçesinde konuklarla sohbet etti, çocuklara bayram hediyeleri verdi ve fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, tebrik kabulü öncesinde yaptığı kısa açıklamada, tüm halkın, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

"Bayramlar özel günler, dostluk, kardeşlik duyguları pekişmeli"

Akıncı, Bayram günlerinin sağlık huzur mutlulukla geçmesini diledi. Akıncı, bayramların özel günler olduğuna işaret ederek, bütün kırgınlıkların bir kenara itilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve bayramda, dostluk, kardeşlik duygularının pekişmesini diledi, herkese kazasız belasız bir bayram temenni etti. - LEFKOŞA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:06   - Çin'i Vuran Lekima Tayfununda Ölü Sayısı Artıyor- Felaket Havadan Görüntülendi
14:04   SİVAS BAYRAMDA ŞEHİTLİKLERE ZİYARET
14:04   ŞANLIURFA KAÇAN BOĞALAR SAHİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI
14:04   ANTALYA MANAVGAT'TA YANGINDA 4 EV, 4 SAMANLIK VE AHIR YANDI
14:04   ANTALYA SAHİLDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
14:01   Türkiye, Avrupa'yı vizesiz doyuruyor
14:01   Osmangazi'de hijyenik kurban kesimi