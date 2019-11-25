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- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin'de

- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin'deBERLİN - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ve GKRY lideri Anastasiadis ile üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere Berlin'e geldi.

25.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:43
- KKTC Akıncı, 'de
BERLİN - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ve GKRY lideri Anastasiadis ile üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere Berlin'e geldi.
Kuzey Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonnio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere Berlin'e geldi. Konaklayacağı otelin önünde gazetecilere açıklama yapan Akıncı, "Buraya Kıbrıs sorunun çözümü doğrultusunda olumlu bir adım oluşturma arzusu ve niyetiyle geldik. Sayın genel sekreter önce üçlü bir görüşmenin olmasını arzu etti" ifadelerini kullandı. 1985 yılında belediye başkanlığı görevini yürütürken Dimitriadis ile Berlin'e geldiğini hatırlatan Akıncı, 1989 yılında Berlin duvarının yıkılışına vurgu yaparak, "Kıbrıs'taki toplumlar da bunu başarabilir. Biz bunu başarabilirsek Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkileri, bölgeyle olan ilişkileri, Avrupa ile olan ilişkileri çok daha iyiye gider. Bugün kriz nedeni olan doğal gaz olayı, işbirliğinin bir unsuru haline gelebilir, ortak zenginliğin bir unsuru haline gelebilir ve Kıbrıs'ta da genç kuşaklar geleceğe daha umutla bakabilir. Tamamen bu duygu ve düşüncelerle buraya geldik. Umarım aynı karşılığı görürüz ve buradan daha güzel haberlerle ayrılabiliriz hep birlikte" dedi.
Üçlü görüşme saat 20.30'da
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile GKRY lideri Anastasiadis, saat 20.30'da BM Genel Sekreteri Guterres'in katılımıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de üçlü görüşme gerçekleştirecek. Görüşme, Brandenburg Kapısı yakınlarındaki Adlon Hotel'de gerçekleşecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres üçlü görüşme öncesinde, saat 19.50'de Anastasiadis ile, saat 20.10'da KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile ayrı ayrı kısa görüşmeler gerçekleştirecek.
Lute, gece saatlerinde temsilcilerle görüştü
BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, üçlü görüşmeye hazırlık amacıyla dün gece temsilcilerle bir araya geldi. Lute, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ve Anastasiadis'in Müzakerecisi Andreas Mavroyannis ile önce ayrı ayrı, daha sonra da üçlü görüşme gerçekleştirdi.
- KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Berlin'de

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Berlin, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA


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