Haberler» Politika» Haber

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz'ü kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz'ü kabul etti.

20.07.2019 18:09 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz'ü kabul etti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları programları için KKTC'de bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Görüşmede Ahmet Ünal Çeviköz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yolladığı tebrik mesajını iletti. Cumhurbaşkanı Akıncı ise günün anısına Çeviköz'e hediye taktim etti. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Son Dakika Haberleri
18:09   KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çeviköz'ü kabul etti
17:42   Bahçeli: AB, egemenlik haklarımıza zarar vermeye teveccüh etmiştir(2)
17:26   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
17:16   MHP lideri Bahçeli: "Türkiye'nin önünü kesmeye, ömründen çalmaya heves edenler bunun bedelini...
16:49   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Görüştü
15:58   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
15:10   Bahçeli: AB, egemenlik haklarımıza zarar vermeye teveccüh etmiştir