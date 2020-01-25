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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ depremiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

25.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:37KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mustafa Akıncı, depremiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde ölümcül depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı iletti. Akıncı, tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar dilediği mesajında, "Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelere ve şahsınızda tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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