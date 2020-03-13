KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan hükümete virüs uyarısı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ibadethanelerin yanı sıra eğlence mekanları gibi toplu alanlarda virüse karşı önlem alınması konusunda hükümete uyarıda bulundu.
13.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:45
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ibadethanelerin yanı sıra eğlence mekanları gibi toplu alanlarda virüse karşı önlem alınması konusunda hükümete uyarıda bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan hükümete ibadethanelerde, eğlence mekanlarında ve benzeri toplu yerlerde önlem alınması konusunda uyarıda bulundu. Akıncı yaptığı açıklamada, "Dün Bakanlar Kurulunda da önerdiğim gibi okullara ilişkin alınan doğru kararın toplu olarak bulunulan tüm alanlarda uygulanması gerekir. Bu çerçevede bilindiği gibi konserler, spor müsabakaları gibi etkinlikler ertelenmiştir. Bu tedbirin ibadethanelerin yanı sıra her türlü toplu eğlence mekanlarında da alınması daha fazla geciktirilmemelidir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, sabah saatlerinde görüştüğü Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye de hızlı hareket edilmesinin önemini aktardığını ifade etti.
Akıncı, "Bunun yanı sıra hem kamuda hem özelde iş yerlerinde çalışanların yoğunluğunu azaltmaya yönelik adımların hayata geçirilmesi de korona virüsü mücadelesini güçlendirecektir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığında başlattığımız uygulamaya benzer adımların diğer kurumlarda da atılabileceğini değerlendiriyorum" dedi.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan hükümete ibadethanelerde, eğlence mekanlarında ve benzeri toplu yerlerde önlem alınması konusunda uyarıda bulundu. Akıncı yaptığı açıklamada, "Dün Bakanlar Kurulunda da önerdiğim gibi okullara ilişkin alınan doğru kararın toplu olarak bulunulan tüm alanlarda uygulanması gerekir. Bu çerçevede bilindiği gibi konserler, spor müsabakaları gibi etkinlikler ertelenmiştir. Bu tedbirin ibadethanelerin yanı sıra her türlü toplu eğlence mekanlarında da alınması daha fazla geciktirilmemelidir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, sabah saatlerinde görüştüğü Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye de hızlı hareket edilmesinin önemini aktardığını ifade etti.
Akıncı, "Bunun yanı sıra hem kamuda hem özelde iş yerlerinde çalışanların yoğunluğunu azaltmaya yönelik adımların hayata geçirilmesi de korona virüsü mücadelesini güçlendirecektir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığında başlattığımız uygulamaya benzer adımların diğer kurumlarda da atılabileceğini değerlendiriyorum" dedi.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel
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