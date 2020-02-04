Haberler » Güncel » KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı - Haber

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün İdlib'de rejimin saldırıları sonucu 7 Türk askeri ve 1 sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek Türkiye'ye başsağlığı diledi.

04.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:34KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mustafa Akıncı, dün 'de rejimin saldırıları sonucu 7 Türk askeri ve 1 sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Akıncı, facebook hesabından yaptığı açıklamada, İdlib'de 7 Türk askeri ve 1 sivil görevlinin şehit edilmesinden derin üzüntü duyduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı "Şehitlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır, tüm Türkiye'ye başsağlığı dilerim. Suriye dahil bölgemizde aktif diplomasi ve barışçı yollarla bir an önce huzur ve istikrarın sağlanması en büyük temennimdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:22:42