KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan tepki çeken Barış Pınarı açıklaması: Akan su değil kandır

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili skandal bir açıklama yaptı. Akıncı, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın savaş olduğunu belirtti. Ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nı da savunmayan Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır." ifadelerini kullandı.

"AKAN SU DEĞİL KANDIR"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki aldı. Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce son bulmasını isteyen Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir." dedi.

"BU AÇIKLAMA TARİH BİLİNCİ YOKSUN BİR AÇIKLAMADIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bu sözleri sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Akıncı'yı sert sözlerle eleştirdi. Oktay şu ifadelerle Akıncı'ya sert yüklendi:

"KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, PKK/PYD'ye karşı yürütülen haklı mücadelemizde Türkiye'nin yanında olmayan talihsiz bir açıklama yapmıştır. Akıncı'nın bu açıklaması Boğaz şehitliğinde koyun koyuna yatan mücahit ve mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Barış Pınarı operasyonunun, eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye karşı bölgenin istikrarı için gerçekleştiğini görmezden gelen Akıncı'yı esefle kınıyorum.1974 Kıbrıs Barış Harekatında, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yapılan Kahraman Ordumuzun mücadelesi ile bugün Suriye'de Barış Pınarı harekatı ile verdiğimiz mücadele aynı ruhla yapılmaktadır.

Akıncı'nın bugün Cumhurbaşkanı sıfatı ile yaptığı açıklama tarih bilinci ve bilgisi yoksun bir açıklamadır. Bu talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkü'nün görüşünü yansıtmadığına inanıyorum. Ülkemizin yürüttüğü haklı mücadeleyi hiçe sayan bu yaklaşım, kalpleri her zaman Türkiye ile atan Kıbrıs Türk halkının vicdanında mahkum olacaktır.