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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Van için taziye mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Van'da yaşanan çığ faciasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

05.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:59KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Van için taziye mesajı
KKTC Mustafa Akıncı, 'da yaşanan çığ faciasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı mesajında şunları kaydetti:

"Elazığ'daki deprem faciasının acıları dinmeden, Van'daki çığ faciasında şu ana kadar canların yitirildiğini üzüntüyle öğrendik. Birbiri ardına gelen bu üzücü bizi de derinden sarstı. Başta aileleri ve sevenleri olmak üzere tüm Türkiye'nin acısını yürekten paylaşır, şahsım ve Türk halkı adına hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride bıraktıklarına sabırlar dilerim" - LEFKOŞA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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