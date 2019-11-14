KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Doğalgaz, gerginlik alanından çıkarılmalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, son yıllarda artan bir gerginliğe neden olan Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve genel anlamda enerji denkleminden KKTC ve Türkiye'yi dışlama politikasının bu gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmadığını kaydetti.

Akıncı, "Sırf bu dışlama politikası uğruna, coğrafi gerçekliğe ve ekonomik akla uygun olmayan projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Halbuki gerginlik yerine bu alanda yapılması gereken, işbirliği anlayışı ile hareket etmek ve tüm ilgili tarafların kazançlı çıkacakları bir ortama fırsat vermektir. Bu amaçla ortak komite kurulmasına yönelik olarak yapmış olduğumuz öneri hala masada değerlendirilmeyi beklemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin 36'ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Bayrak Radyo ve Televizyonu'ndan halka seslendi. Atatürk'ün hedef gösterdiği barışı tesis etmek ve silahlanma yarışını durdurmanın insanlığın ortak amacı olması gerektiğini kaydeden Akıncı, "Adamızın huzur ve barış içinde bir geleceğe yol alabilmesi için siyasi irade ve kararlılık içinde hareket edeceğiz. Siyasi eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde bir gelecek inşası için, meşru hak ve çıkarlarımızı sonuna kadar savunarak yapıcı bir tutumla orada bulunacağız. Elbette bu yapıcı anlayışımızın muhataplarımızda da olmasını isteyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 21 Aralık 1963 tarihinden itibaren, ortak oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti'nden dışlandıktan sonra, toplum olarak kendi örgütlü yapısını oluşturmak çabası içerisine giren Kıbrıslı Türklerin, ortaklık devleti olarak kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek toplumlu bir yapıya bürünmesiyle, kendi devlet örgütlenmesini oluşturmasının, bir hak olarak ortaya çıktığını vurguladı.

'ÇÖZÜM HEDEFİ DEVAM EDİYOR'

Akıncı, "KKTC kurulurken, kuruluş kararı ve bağımsızlık bildirgesindeki halkın kendi milli benliklerini koruyarak, kendi kesimlerinde huzur ve güven içinde yaşamaya ve kendi kendilerini yönetmeye hakları olduğuna inanç ifade edilmiştir. Ayrıca, iki halkın eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarının mümkün ve zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bunun da ötesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanının, iki eşit halk arasında Federasyon çatısı altında bir ortaklığın kurulmasına engel değil, hatta kolaylaştırıcı olacağı da özellikle vurgulanmıştır. Bu bağlamda 25 Kasım günü BM Genel Sekreteri Antonio Guetteres'in daveti ile Sayın Anastasiadis ile bir araya geleceğiz. Adamızın huzur ve barış içinde bir geleceğe yol alabilmesi için siyasi irade ve kararlılık içinde hareket edeceğiz. Siyasi eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde bir gelecek inşası için, meşru hak ve çıkarlarımızı sonuna kadar savunarak yapıcı bir tutumla orada bulunacağız. Elbette bu yapıcı anlayışımızın muhataplarımızda da olmasını isteyeceğiz. Bu toplantının verimli ve olumlu bir adım oluşturmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.