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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı eleştirileri yanıtladı: 'Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu?'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından kendisine yöneltilen tepkilere cevaben yeni açıklamada bulundu

14.10.2019 20:57KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı eleştirileri yanıtladı: 'Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu?'
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından kendisine yöneltilen tepkilere cevaben yeni açıklamada bulundu.

Görüşlerinin inandığı samimi düşünceler olduğunu belirten Akıncı, "Ne var ki bu düşünceleri doğru anlamak yerine haksız ve orantısız eleştiriler yapılmış, bunun da ötesinde sosyal medya aracılığı ile organize biçimde iğrenç küfür ve tehditlerle dolu saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu düzeysizlik halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

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