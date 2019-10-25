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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres ve Anastasiadis ile 25 Kasım'da Berlin'de görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in, 25 Kasım'da Almanya'nın başkenti Berlin'de üçlü görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

25.10.2019 19:28KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres ve Anastasiadis ile 25 Kasım'da Berlin'de görüşecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in, 25 Kasım'da Almanya'nın başkenti Berlin'de üçlü görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.
Sözcü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in üçlü görüşme davetine Cumhurbaşkanı Akıncı'nın olumlu yanıt verdiğini ve görüşmenin 25 Kasım'da Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacağını belirtti.
Burcu, açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Lider Anastasiadis ile 25 Kasım'da yapılacak üçlü görüşmede bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğindeki üçlü görüşme Berlin'de yer alacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

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