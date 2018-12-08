KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Hastanede Tedavi Altına Alındı

KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gazimağusa
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. DHA
'ya Akıncı'nın durumu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim
, "Cumhurbaşkanının şikayeti üzerine cerrahi bir müdahale yapıldı. Sayın Akıncı'nın durumu şu anda iyi. Yarın taburcu olmasını bekliyoruz" dedi.
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hakkı Serhat Tulay da; yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı'ya bu sabah kolonoskopi, polipektomi ve hemoroidektomi işlemleri uygulandığını söyledi. - Karahasan
Gazimağusa,Kıbrıs,Cumhurbaşkanı
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:58