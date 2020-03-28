Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Koronavirüs nedeniyle halkın sağlığının ciddi tehdit altında olduğunu belirten Akıncı, ekonomik ve sosyal yaşamın büyük yara aldığını ifade etti.

28.03.2020 00:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 00:20
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akıncı, koronavirüs salgını nedeni ile Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu zor durum nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti'ye acil yardım talebi ile iletti.

ÖZELLİKLE TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Akıncı, KKTC'nin haksız kararlar ile küresel erişim olanaklarının kısıtlı olduğunu dile getirirken, koronavirüs salgını nedeni ile yapılacak katkının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Akıncı, özellikle Türkiye 'den yardım isterken, salgın nedeni ile ülkedeki asgari ekonomik gereklilikleri yerine getirebilmek amacıyla ciddi ek mali desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Akıncı, yapılacak mali destek ile hem sağlık alanındaki eksikliklerin, hem de ekonomik zararın azaltılmasının mümkün olduğunu vurguladı.

EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAM BÜYÜK YARA ALDI

Akıncı, koronavirüs salgını nedeni ile halkın sağlığının ciddi tehdit altında olduğunu, ekonomik ve sosyal yaşamın diğer ülkelerde olduğu gibi büyük yara aldığını ifade etti. Akıncı, koronavirüs salgınıyla hem ulusal ölçekte mücadele veren ülkelerin hem de küresel dayanışma ve iş birliği ile yaralarını sarmaya çalıştıklarını söylerken, KKTC'ye yardım çağrısında bulundu.

KOVİD-19'LA MÜCADELEDE TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile bunun getirdiği ekonomik sıkıntıları Türkiye ile iş birliği yaparak aşacaklarını belirtmişti.

Tatar yaptığı açıklamada, "Türkiye'den gelen veya burada doğup büyüyen herkesle, her zaman iç içe olan, insanımız arasında veya diğer ülkelerden gelen ve ekonomimize katkı sağlayanlar arasında asla ayrım gözetmeyen bir yapım vardır. Buna rağmen söylediklerimin başka noktalara çekilmeye çalışılması politik istismardan başka bir şey değildir" ifadelerini kullanmıştı.

VAKA SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Ayrıca, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 9 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının daha tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 56'ya ulaştığını duyurmuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kıbrıs, Güncel

İlgili Haberler

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyorBodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, Dilek Tahtalı’nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Haberler
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haberler
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye’ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19’un rotası Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayısı 100 bini geçti Haberler
Koronavirüsün yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi Haberler
Kamu ve özel tüm sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması geldi
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD’den yabancı doktor hamlesi geldi Haberler
Koronavirüse karşı çaresiz kalan ABD'den yabancı doktor hamlesi geldi
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Haberler
Türkiye alkışlarken, 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası Haberler
Erdoğan yeni korona tedbirlerini açıkladı! İşte 7 maddelik yol haritası

Son Dakika Güncel Haberleri

00:33: Kırıkkale'de bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haber 00:32: Koronavirüs ile mücadelede görevlendirilen askeri hastane gemisi Los Angeles'a geldi - Haber 00:31: Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması - Haber 00:30: Lübnan ve BAE'de koronavirüs vakaları arttı - Haber 00:30: Hatay'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Haber 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası - Haber 23:26: Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek - Haber