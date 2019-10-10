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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, liderleri New York temasları hakkında bilgilendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderlerini New York temasları kapsamında bilgilendirdi.

10.10.2019 11:30KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, liderleri New York temasları hakkında bilgilendirdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderlerini New York temasları kapsamında bilgilendirdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirme toplantısına, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel (DP) Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.
Yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından basına açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında New York'ta bir dizi temasta bulunmuş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşmüştü.

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Kaynak: AA

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