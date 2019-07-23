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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

23.07.2019 19:06 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute ile telefonda görüştü.

Jane Holl Lute'un istediği üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde geçici özel danışmanın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi yetkilileri ile yaptığı temasları Akıncı'ya aktardığı kaydedildi. Görüşmede Lute'un ayrıca, Kıbrıs'taki tarafların 9 Ağustos'taki yapacakları görüşmenin olumlu geçmesi dileğinde bulunduğu belirtildi. - LEFKOŞA

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika

Kaynak: İHA

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