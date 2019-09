KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u kabul etti. Görüşmenin ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ziyaret eden Selçuk, "KKTC ile eğitim alanında ilişkilerimizi güçlendirmek arzusundayız" dedi.Resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı makamında ziyaret etti. İlk ziyaretini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Akıncı'nın kabulü, saat 10.00'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından temaslarını sürdüren Bakan Selçuk, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ziyaret etti. KKTC'deki eğitim faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirten Selçuk, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun enerjisi, samimi yaklaşımı ve problem çözücü anlayışının işlerini karşılıklı olarak kolaylaştırdığını söyledi. KKTC ile eğitim alanındaki işbirlikleri ile ilişkilerini güçlendirmek arzusunda olduklarını ifade eden Selçuk, "Sizlerin ortaya koyduğu yaklaşım ve buradaki eğitimin artmasına dönük faaliyetler bizim için de bir çalışma alanı olarak görülebilir. Ben buradaki çalışmalarınızı bugün daha da verimli şekilde sürdüreceğinize inanıyorum. Çalışmaların devamının takipçisi olacağız" dedi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, eğitimin bir ülke için en önemli unsur olduğunu kaydetti ve eğitime yapılan yatırımın uzun dönemli ve geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Uluçay, "KKTC yıllardır bunu hakkıyla yerine getirmiş ve başarmış bir ülkedir. KKTC'de eğitim sisteminin arzu ettiğimiz gibi olabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Ülkemizi geleceğe taşımak için, yetişen ve yetişecek olan nesilleri geleceğe hazırlıyoruz. Elbette teknik anlamda bir takım eksiklikler mevcuttur. Bunların tamamlanması için de yıllardır Türkiye ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyetine her zaman teşekkürler ederiz"KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile eğitim alanında işbirliği ve ortak çalışmalarının sürdüğünü de ifade eden Uluçay, bundan sonraki süreçte de bunun devam edeceğini belirtti.Eğitimin dinamik bir süreç olduğunu ve eğitime yatırımın devamlılık arz etmesi gerektiğini dile getiren Uluçay, kendilerinin de bu yöndeki çalışmalarının süreceğini söyledi.KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmadan önce dahi Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş ve eğitim sisteminde temel öge olarak ele almış bir ülkedir. Dolayısıyla bizden bundan dolayı mutluyuz, gururluyuz. O yüzden dünyaya bakış açımız her zaman çok pozitif olmuştur. Her zaman kendi haklarımızı savunan bir kesim olduk. Dünyaya bu çerçevede kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle yüksek öğrenim seviyesinde Türkiye ile ciddi anlaşmalara imza attık. Ortaya çıkan sıkıntıların çözümü konusunda da Türkiye Cumhuriyeti destek verdi" şeklinde konuştu.Uluçay, yüksek öğrenimin ülke tanıtımı ve ekonomisi açısından kendileri için çok önemli bir sektör olduğunu da belirtti. - LEFKOŞA