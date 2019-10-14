KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın karşı çıktığı Barış Pınarı Harekatı'na sosyalist Venezüella destek verdi

Venezüella'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı vererek, "Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım" dedi.

Venezüella'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve destek mesajı gönderdi.

Venezüella'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes

Reyes, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman barışın, demokrasinin arkasındayız ve şu anda Türkiye de tamamen barışın ve demokrasinin yanında yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kardeşi, arkadaşıdır. Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız sonsuzdur.

"NEREDE OLURSA OLSUN TERÖRLE SAVAŞMAMIZ LAZIM"

Nerede olursa olsun teröre karşı savaşmamız lazım. Terörizmin iyisi kötüsü olmaz, terörizm her zaman kötüdür. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım. Bizim ortak bir düşmanımız var."

NE OLMUŞTU?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu söylemişti.

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullanmıştı.