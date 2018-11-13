KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Oramiral Özbal'ı Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, KKTC'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine Türk Silahlı Kuvvetleri
'ni (TSK
) temsilen katılmak üzere ülkeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ı kabul etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya, Türkiye
Genelkurmay Başkanı'nın kutlama mesajını takdim etti. Cumhurbaşkanı Akıncı da Genelkurmay Başkanı'na iletilmek üzere teşekkür mesajını verdi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, Rum tarafının adayı Yunanistan
'a bağlamayı amaçlayan 15 Temmuz 1974 darbesinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve şöyle dedi:
"Önce, Kıbrıs
Türk Federe Devleti, sonra 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
kuruldu. 35'inci yılımızı idrak ediyoruz. Eğer Rum tarafı da makul çizgiye gelir olumlu yaklaşmaya başlarsa, onlara eşdeğer, onlara denk iki kurucu devletli federal bir ortak çatı altında, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya da kapımızı açık tutuyoruz" dedi.
Öte yandan Oramiral Özbal'a, ziyaretinde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti. - LEFKOŞA