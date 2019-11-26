KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirdik.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Berlin'de bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalar yaptı. Berlin'deki zirveyi "Kanaatimce olumlu bir adımdır burada atılan" diye değerlendiren Akıncı, "Rayından çıkmış görünen treni doğru rayına yeniden yerleştirdiğimizi düşünüyorum. Tabii sadece rayına yerleştirilmiş olması yeterli değil, çözüm istasyonuna doğru yol alması ve oraya varmasını temin için el birliğiyle çalışılması gerekir kanaatindeyim" dedi. Akıncı, Kıbrıs'ta bulunacak çözümün de iki kesimli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözüm olacağını söyledi.

DOĞU AKDENİZ'DE GERGİNLİK

Genel Sekreter Guterres'in bir süredir sürece doğrudan dahil olmadığına işaret eden Akıncı, "Kendisi içinde bulunulan koşullarda doğrudan devreye girmeyi de gerekli gördü. Bunun önemli nedenleri olduğunu değerlendiriyorum. Bir tanesi de Doğu Akdeniz'de yaşananlardır diye düşünüyorum. Bilindiği gibi Rum tarafının tek yanlı girişimi nedeniyle bir gerginlik yaşanıyor. Bu gerginliğin aşılması için Kıbrıs sorununun çözümünün ne kadar önemli olduğunu Genel Sekreter de değerlendiriyor ve bu çerçevede yeniden Kıbrıs konusuna eğilmeyi gerekli gördü. Biz de onun bu sürece katılmasından memnunuz ve devam etme kararlılığı olduğunu da görüyoruz. Eğer Kıbrıs'ta çözüm olmazsa Doğu Akdeniz'deki gerginlikler istenmeyen noktalara gelebilir" diye konuştu.

SİYASİ PARTİLER VE SİVİL TOPLUMA ÇAĞRI

Kıbrıs'ta bir çözüm olması gerektiğine işaret eden Akıncı, Kıbrıs'taki siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerine çağrı yaptı. Akıncı, şöyle devam etti; "Tabii ki şu anda vardığımız nokta olumlu bir nokta. Ancak geleceğe yönelik olarak çalışılması, herkesin üzerine düşeni yapması gereken bir aşamadayız. Bunun zamanlamasını da elbette çok dikkatli yaparak, Genel Sekreterin taraflarla ve garantörlerle de yürüteceği çalışmalar çerçevesinde iyi zamanlanmış bir süreci yaşamamız gerekiyor. Bu süreçte ben şuna inanıyorum ki toplumlar, siyasi partilerin yanı sıra sivil toplum mutlaka devrede olmalı ve sorunlarına sahip çıkmalıdır. Kıbrıs'ta her iki toplumun da özgür toplumlar olarak barış, huzur, eşitlik, güvenlik içinde yaşayabilecekleri ve birbirlerine tahakküm etmeden yaşayabilecekleri ve bu yeni yaklaşım içerisinde Türk-Yunan dostluğuna, Türkiye'nin AB sürecine de katkı yapabilecekleri yeni bir dönemi başlatmaları mümkündür."

FEDERAL ÇÖZÜM OLACAK

"Bulunacak çözüm, iki kesimli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözümdür" diye sözlerine devam eden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı şunları kaydetti; "Bunun asıl sahipleri ve bunu yaşanır kılacak olanlar iki halktır, iki toplumdur. Bunu ne kadar benimser ve sahip çıkarlarsa bu çözüm o kadar yaşam bulacaktır diye değerlendiriyorum. Geldiğimiz eşikte bu olumlu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Beşli konferansla ilgili inisiyatifi yürütecek olan Sayın Genel Sekreterdir. Sayın Genel Sekreter herhangi bir tarih telaffuz etmedi. Ama Garantör ülkelerden birinde bir Brexit süreci yaşanıyor, KKTC'de 4-5 ay içinde seçim var. Yunanistan'da hükümet yeni. Türkiye'nin de kendine özgü pozisyonları var. Genel Sekreter hem her iki taraf hem de garantörlerle diyaloglarını sürdürecek. Bir yandan referans kavramlarıyla ilgili katkı yapmaya çalışırken bir yandan da 3 garantör, 2 Kıbrıslı toplum ve BM'nin hazır olacağı beşli gayrı resmi toplantı için hazırlıklarını yapacak. Bu hazırlıklarını yaptıktan sonra tarih belli olacak."

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-Akıncı'nın açıklamaları