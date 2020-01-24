Haberler » Güncel » KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim' - Haber

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımlayarak "Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

24.01.2020 23:49 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:53KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mustafa Akıncı, 'da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımlayarak "Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik şiddetli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında "Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:52  AFAD'dan depremle ilgili dezenformasyon uyarısı
00:50  İBB arama kurtarma ekipleri Elazığ'a gidiyor
00:49  Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakiş: Ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır
00:48  GÜNDEM ÖZETİNE
00:48  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Depremden etkilenenler geceyi camilerde geçirebilecek"
25.1.2020 00:58:23