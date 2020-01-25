Haberler » Güncel » KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim' - Haber

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımlayarak "Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

25.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:11KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mustafa Akıncı, 'da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımlayarak "Tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik şiddetli depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında "Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:54  Hakkari'den Elazığ'a sağlık ekibi gönderildi
00:58  Ankara'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi
00:56  Elazığ'da afad ekiplerinin enkaz çalışmalarından görüntüler - 2
00:56  Elazığ'da deprem sonrası yangın çıktı - 2
00:56  Manisa büyükşehir itfaiye daire başkanılığı personeli de elazığ'a destek için yola çıktı
25.01.2020 01:00:15