KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Yapılaşmada Ciddi Planlamalar Şart

06 Aralık 2018 Perşembe 17:03



06 Aralık 2018 Perşembe 17:03

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sel felaketi ve dört gencimizin sel sularına kapılmas; üçünün can vermesi, birinin kaybolması hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur" dedi.Akıncı, "Doğal afetlerin yarattığı tahribatın bu kadar büyük olmaması için özellikle yapılaşma konusunda çok daha ciddi planlamalar yapmak ve önlemler almak gerektiği bir kez daha çarpıcı biçimde ortaya çıkmıştır" diye konuştu.KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı yazılı açıklamada, "Gencecik insanlar gitti, ateş yine asıl düştüğü yeri yaktı" dedi. "Bugün afet yaşanan bölgelerde dere yatakları içerisinde çok sayıda yapının, beton yığınının yağmurla gelen suların doğal akışını nasıl bozduğunu, doğal olanın dışına her çıkıldığında suların istinaf duvarları da dahil her şeyi yıkıp geçtiğini bizzat yerinde gördük" diyen Özersay şunları kaydetti; "Bunca yıldır ağzını açıp planlama diyen herkese 'sen gelişme istemiyorsun' diye kükremenin, daha fazla kat, daha fazla beton, daha fazla rant diye diye ülkenin belirli bölgelerini plansız ve pervasız şekilde çarpık hale getirmenin bedelini hep birlikte ödüyoruz. Silkinip kendimize gelmek zorundayız, hem de hemen! Başta vefat eden gençlerimizin aileleri olmak üzere memleketin başı sağolsun." - Karahasan