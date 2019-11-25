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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Berlin'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 30 yıldır Kıbrıs'ta beyinlerdeki duvarları yıkmaya çalıştıklarını ve bunu başarabilecek durumda olduklarını söyledi.

25.11.2019 01:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 01:48
Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mustafa Akıncı, 30 yıldır Kıbrıs'ta beyinlerdeki duvarları yıkmaya çalıştıklarını ve bunu başarabilecek durumda olduklarını söyledi.
'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılacak üçlü görüşmeye katılacak olan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşmenin yapılacağı Adlon Oteli'ne gelişinde gazetecilere açıklamada bulundu.
Berlin'e Kıbrıs sorununun çözümü doğrultusunda olumlu bir adım oluşturma arzusu ve niyetiyle geldiklerine dikkati çeken Akıncı, "Sayın Genel Sekreter önce üçlü görüşme arzu etti. Beşli görüşmeyi ise iyi bir hazırlık sonrası ve Crans Montana sürecine benzer bir şekilde olumsuz sonuçlanmayacağından emin olma arzusuyla daha uygun bir zamana bırakmayı uygun gördü." dedi.
Berlin'de, Kıbrıs konusunda bir yol haritası üzerinde konuşacaklarını dile getiren Akıncı, "Arzumuz ve niyetimiz buradan Kıbrıs'a güzel iletebilmektedir." şeklinde konuştu.
1985 yılında henüz Lefkoşa Belediye Başkanıyken Lefkoşa'nın Rum tarafı Belediye Başkanı olan Lellos Dimitriadis ile Berlin'e geldiklerini anımsatan Mustafa Akıncı şunları söyledi:
"O zaman Berlin Duvarı vardı. Duvar önünde onunla hatıra fotoğrafımız var. 1989 yılında yani 30 yıl önce Berlin Duvarı yıkıldı. O dönemde belediye başkanıydım ve bana duvar soruldu. Şunu söylediğimi çok iyi anımsıyorum, 'Berlin Duvarı'nın fiziki olarak yıkılmasından önce duvarın her iki tarafındaki insanların beyinlerindeki duvarlar yıkıldı. Beyinlerdeki duvarlar yıkılınca fiziki duvarlar yıkılabildi.' Biz de 30 yıldır Kıbrıs'ta o beyinlerdeki duvarları yıkmaya çalışıyoruz. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz. Çünkü dünya artık çok değişti. Soğuk savaş yılları yok."
"Kriz nedeni olan doğal gaz olayı iş birliğinin bir unsuru haline gelebilir"
İnsanların, toplumların, ülkelerin artık bir araya gelip iş birliği yaparak barış içinde gelişebildiklerine ve çok daha ileriye gidebildiklerine işaret eden Akıncı, "Kıbrıs'taki toplumlar da bunu başarabilir. Biz bunu başarabilirsek Türkiye'nin Yunanistan ile ilişkileri bölgeyle olan Avrupa ile olan ilişkileri daha iyiye gider. Bugün kriz nedeni olan doğal gaz olayı iş birliğinin bir unsuru haline gelebilir, ortak zenginliğin unsuru haline gelebilir. Kıbrıs'ta da genç kuşaklar geleceğe daha umutla bakabilirler." şeklinde konuştu.
Bir gazetecinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in "Akıncı ile baş başa kalsak bu işi çözeriz" ifadesini hatırlatması üzerine de Cumhurbaşkanı Akıncı, "Baş başa da bir araya gelebiliriz. Kasıt bir araya gelmekse her zaman bir araya gelebiliriz. Aynı otelde kalıyoruz. Bir araya da gelebiliriz. Biz baş başa kalırsak çözeriz meselesi niyet ve tutumlara bağlıdır. En azından benim bu kadar yıldır belediye başkanlığımdan bugüne gelinceye kadar çözüm konusunda hangi niyette olduğumu sanırım bilmeyen kalmadı. Dolayısıyla benim açımdan o anlamda bir sorun yok." değerlendirmesinde bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Berlin'e tamamen bu duygu ve düşüncelerle geldiklerini, ümidinin aynı karşılığı görerek hep birlikte güzel haberlerle ayrılmak olduğunu sözlerine ekledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Berlin'de

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Kaynak: AA


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