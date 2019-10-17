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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş ve gaziler, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

17.10.2019 16:14KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş ve gaziler, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Baş, şube binasında yaptığı açıklamada, Ortadoğu'da emperyalist emelleri olan devletlerin ve piyonlarının hain eylemlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerde karşı koymaya muktedir olduğunu söyledi.

Tarihin derinliklerine bakanların Türk milletinin mazlum milletlerle daima bir ve beraber olduğunu ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Bu nedenle düne kadar Kıbrıs'ta, Somali'de, Filistin'de, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Kosova'da nasıl olduysa bugün de aynı şekilde Suriye'de devam etmektedir. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Kıbrıs Barış Harekatı yapılmadan önce Kıbrıs Türk halkına karşı EOKA terör örgütü tarafından yapılan katliamları hatırlatmak isteriz. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili beyanlarını Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan biz Kıbrıs gazileri olarak tasvip etmediğimizi belirtmek isteriz."

Baş, Barış Pınar Harekatı'na katılan kahraman ordunun Mehmetçiğe ve tüm güvenlik güçlerine başarılar dileyerek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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