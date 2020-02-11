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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

Erzincan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabri Taş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

11.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:49KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki
Erzincan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabri Taş, Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi.
Taş, yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı'nın bir yabancı basın kuruluşuna verdiği demeçteki Türkiye aleyhinde açıklamalarını kınadıklarını ifade etti.
Kıbrıs gazileri olarak Akıncı'ya haklarını helal etmediklerini belirten Taş, şunları kaydetti:
"Kendisinin Türk olduğundan şüphe etmekteyiz. Bu açıklamalar, 1974 yılında, Barış Harekatı'nda 498 Mehmetçik, 340 Mücahit ve sivil olmak üzere 838 şehit ve yüzlerce yaralı verilerek KKTC'nin kurulmasına vesile olan şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Bizler Kıbrıs Gazileri olarak canlarını kurtardığımız Kıbrıs halkından beklentimiz malum zatı koltuğundan etmeleridir. Yavru vatanımıza sahip çıktığımız gibi ölene kadar yine sahip çıkacağız."
Taş, Akıncı'nın istifa etmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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