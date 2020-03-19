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KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 11 Ekim'e ertelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler nedeniyle 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı.

19.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:04
KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 11 Ekim'e ertelendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, 26 Nisan'da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler nedeniyle 11 Ekim'e ertelenmesi kararı aldı.
KKTC Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Seçim Kurulunun daha önce 26 Nisan'da yapılmasını kararlaştırdığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle toplandı.
İlk olarak Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde görüşülen ve oy birliğiyle kabul edilen öneri, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerinin onayına sunuldu.
Karar önerisi genel kurulda, 2'ye karşı 41 oyla kabul edildi.
Akıncı, görevine devam edecek
Kabul edilen karar önerisine göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim tarihine kadar görevine devam edecek.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi, Kovid-19 vakalarının görülmeye başlanmasıyla daha önce gündeme gelmişti.
Pazartesi günü Başbakanlıkta, salı günü de Cumhurbaşkanlığında, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkanları ve temsilcilerinin katılımlarıyla görüşmeler yapılmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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