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Kktc'de 14 dernek barış pınarı harekatı'na destek verdi

KKTC'de 14 dernek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 14 dernek, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini duyurdu.

14.10.2019 12:49
KKTC'de 14 dernek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 14 dernek, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini duyurdu. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yapan dernekler, Terör dünya için bir tehdittir. Nerden, kimden gelirse karşısındayız dedi.
Derneklerin ortak açıklamasını okuyan Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği (DOĞ-DER) Genel Başkanı Hüseyin Gürlek, Bugün dünya barışını sağlamak istiyorsak, terörü ve terörü besleyen unsurların karşısında olmak lazım dedi. Gürlek, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerinin yanında olduklarını belirterek, Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız dedi.
Kktc'de 14 dernek barış pınarı harekatı'na destek verdi

Barış Pınarı Harekatı, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

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