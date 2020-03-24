Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor - Haberler

KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 840 Alman turistin ülkelerine dönüşü başladı.

24.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:27
KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa 'da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 840 Alman turistin ülkelerine dönüşü başladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Gözlem altında tuttuğumuz Alman misafirlerimizi ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz" dedi.

KKTC'de 14 gün önce bir Alman vatandaşında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bunun üzerine Almanların bulunduğu 3 otel karantina altına alındı. Almanya da vatandaşlarının 14 günlük süreden sonra ülkelerine gönderilmesini istedi. 840 Alman, karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün ülkelerine gönderilmeye başlandı.

TATAR: ALMAN TURİSTLER SAĞ SALİM ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR

Başbakan Ersin Tatar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "14 gündür gözlem altından tuttuğumuz Alman misafirlerimizi, ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz" dedi. Tatar, "Transferler gün boyunca devam edecektir. Karantina süresi boyunca misafirlerimizle ilgilenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm görevli vatandaşlarımıza da halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de yalnızca Alman turistlerin değil, ülkedeki tüm turistlerin bugün ayrılacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Havaalanında turistlerin gidişi


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Gazimağusa, Karantina, Kıbrıs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek Haberler
Hüküm iptal edildi! OHAL kararıyla mesleğe dönenler yönetici olabilecek
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt’ten geldi Haberler
Koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratan video Siirt'ten geldi
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Uyarıları dikkate almayan yaşlılar pazarlara akın etti - Haber 15:20: Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı - Haber 15:20: Aliağa Belediyesinden çocuklara özel eğitici video - Haber 15:20: Haşereyle mücadele çalışmalarına devam - Haber 15:20: Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler
Loading