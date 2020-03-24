Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor - Haberler

KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 840 Alman turistin ülkelerine dönüşü başladı.

24.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:28
KKTC'de 14 gün karantinada kalan Almanlar ülkelerine dönüyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa 'da üç otelde 14 gün boyunca karantina altında tutulan 840 Alman turistin ülkelerine dönüşü başladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Gözlem altında tuttuğumuz Alman misafirlerimizi ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz" dedi.

KKTC'de 14 gün önce bir Alman vatandaşında koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bunun üzerine Almanların bulunduğu 3 otel karantina altına alındı. Almanya da vatandaşlarının 14 günlük süreden sonra ülkelerine gönderilmesini istedi. 840 Alman, karantina sürelerinin dolmasının ardından bugün ülkelerine gönderilmeye başlandı.

TATAR: ALMAN TURİSTLER SAĞ SALİM ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR

Başbakan Ersin Tatar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "14 gündür gözlem altından tuttuğumuz Alman misafirlerimizi, ülkelerine sağ salim göndermeye başlamış bulunuyoruz" dedi. Tatar, "Transferler gün boyunca devam edecektir. Karantina süresi boyunca misafirlerimizle ilgilenen başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm görevli vatandaşlarımıza da halkım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de yalnızca Alman turistlerin değil, ülkedeki tüm turistlerin bugün ayrılacağını söyledi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Gazimağusa, Karantina, Kıbrıs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Daha kötüsü gelecek Haberler
Virüsün kaynağı olan pazarla ilgili korkutan uyarı: Daha kötüsü gelecek
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı Haberler
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı

Son Dakika Dünya Haberleri

15:19: Müşteri kısıtlamasına, dezenfektan ve eldivenli önlem - Haberler 15:17: Nakliye tırı alev alev yandı - Haberler 15:15: Kuaförü makasla ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Haberler 15:15: Emniyet'ten 65 yaş üstü vatandaşlara destek - Haberler 15:15: Bakırköy'de 'korona' testi kuyruğu havadan görüntülendi - Haberler 15:08: Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi - Haberler 14:39: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var - Haberler 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler 14:09: Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı - Haberler 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Loading