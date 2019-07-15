KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Lefkoşa Türk Şehitleri Abidesi'ndeki tören, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Başçeri, hep birlikte gururla söyledikleri İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi "Korkma"yı, 15 Temmuz 2016 gecesi sokaklarda Türk milletinin haykırdığını belirtti.

O menfur darbe girişiminin ardından milletin cesur direnişi sayesinde demokrasi ve devlete karşı yapılan saldırının üçüncü yılında aziz şehitleri anmak, gazilere bir kez daha şükranlarını sunmak için bir arada olduklarını söyleyen Başçeri, şunları kaydetti:

"251 vatandaşımızın şehit olduğu, iki binden fazla vatandaşımızın yaralandığı 15 Temmuz darbe teşebbüsünde saldırıyı gerçekleştirenlerin sergilediği vahşet ve hainliğin benzeri tarihimizde görülmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl da vurguladığı gibi 15 Temmuz'da bizler hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde yaşıyoruz."

"Görevimiz bu gerçeğin her daim hatırlanmasını sağlamaktır"

Bir taraftan 251 vatandaşı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başçeri, şunları söyledi:

"O gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle Anadolu topraklarında Çanakkale ruhunun, Kuvayımilliye şuurunun halen diri olduğunu ispat etmiştir. Bunun çeşitli hikayelerini bugün televizyonlarda tekrar tekrar izliyoruz. Bunun yanında TSK'nin çoğunluğunu oluşturan ve o geceki darbe teşebbüsüne katılmayan ordumuzun gerçek askerlerinin varlığı, emniyet teşkilatımızın kahraman mensuplarının mücadelesi de hiç şüphesiz bu darbe girişiminin engellenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Hiç tereddüt etmeden, canı pahasına aldığı emri yerine getiren şehidimiz Ömer Halis Demir'i de bir kere daha rahmetle anarak, 82 milyon vatan evladı, 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi bundan sonra da vatanının istikbaline göz dikenlere asla müsaade etmeyecek."

Büyükelçi Başçeri, bu gerçeğin hatırlanmasını görev bildiklerinin altını çizerek, "Bu vesileyle 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, geride kalan ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi de şükranla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene Başçeri'nin yanı sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Cemal Volkan, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Çoşkun Kaya, 28'nci Tümen Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA