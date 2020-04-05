Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 91'e yükseldiğini belirtirken, vakalardan birinin 7 yaşındaki çocuk olduğunu açıkladı.

05.04.2020 20:13 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:13
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 91'e yükseldiğini belirtirken, vakalardan birinin 7 yaşındaki çocuk olduğunu açıkladı.

İKİSİ ÖĞRENCİ, BİRİ 7 YAŞINDA

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC'de bugün yapılan 238 testte, 3 pozitif vaka saptandığını; toplam test sayısının 2 bin 785'e, toplam pozitif sayısının da 91'e ulaştığını ifade etti.

Bakanı Pilli, bugün Covid-19 testi pozitif çıkan 3 kişiden 2'sinin öğrenci olduğunu belirterek, "Çocuklardan biri 7 yaşında. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde karantina altına alınarak tedavisine başlanıldı" dedi.

Bakan Pilli, KKTC vatandaşı olan 7 hastanın da iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kıbrıs, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

İran, Çin’i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor Haberler
İran, Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçluyor
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
Eski Dışişleri Bakanı, karantinada eşinden şiddet gördü Haberler
Eski Dışişleri Bakanı, karantinada eşinden şiddet gördü
İtalya’nın salgın nedeniyle geldiği durumu en iyi anlatan fotoğraf Haberler
İtalya'nın salgın nedeniyle geldiği durumu en iyi anlatan fotoğraf
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM’si hastaneye dönüştürüldü Haberler
Salgının çaresizliğini en iyi anlatan karar! Dünyanın en büyük AVM'si hastaneye dönüştürüldü
Trump, ’Çok kişi ölecek’ demişti, ABD’de bir günde rekor ölüm yaşandı Haberler
Trump, "Çok kişi ölecek" demişti, ABD'de bir günde rekor ölüm yaşandı

Son Dakika Dünya Haberleri

20:58: Yatırıldığı sedyeden defalarca kalkan yaralı sürücü güçlükle ikna edildi - Haberler 20:57: ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haberler 20:51: ePttAVM Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlıyor! - Haberler 20:51: Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 574 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi! - Haberler 20:46: Aküsü patlayan kamyonet alev aldı - Haberler 19:44: Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti - Haberler 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor 19:07: Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:54: Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı - Haberler 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı 17:22: İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı - Haberler 17:07: Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü - Haberler