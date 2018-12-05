KKTC'de Aflatoksin Tehlikesi

KKTC
Tarım Bakanlığı, sütte görülen aflatoksinler nedeniyle 57 ton sütün imha edildiğini duyurdu.
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sütün her damlasının denetiminin yapıldığını söyleyerek, bozulmaya elverişli olduğunu, içeriğinin kayıt altında olmasının önemli olduğunu, denetimin Süt Kurumu tarafından eksiksiz yapıldığını kaydetti. Günlük olarak ülkede 395 ton sütün toplandığını söyleyen Şahali, 5 günde içeriğinde aflatoksin maddesine rastlanması nedeniyle 57 ton sütün imhasının söz konusu olduğunu belirtti.
Şahali, 20 ile 30 Kasım arasında arpa tedariki sıkıntısı yaşandığını, ancak bugün için hayvan üreticilerine günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları arpanın verildiğini ifade etti. Mısır
ve arpa satış fiyatlarına değinen Şahali, mısıra yönelmenin arpa kıtlığından kaynaklanmadığını söyledi. Hayvancıların depolama koşullarının mısırı depolamaya elverişli olmayabileceğini, bunun da aflatoksine neden olabileceğini söyleyen Şahali, münferit bir kusur nedeniyle bu durumun ortaya çıktığının belli olduğunu belirtti. Gıda güvenliğine önem verdiklerini belirten Şahali, güvenliğin sağlanması adına çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Genellikle besi hayvanların küflü yemler ile beslenmesi sonucunda sütlerinde görülen aflatoksinin en önemli nedeni bu toksinlerin insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkileri. Aflatoksinler, karsinojenik, mutajenik ve teratojenik etkilerinin yanında, ısı uygulamalarına karşı dirençleri olmaları, insan ve hayvanlarda tehlike oluşturuyor. Aflatoksinler, alınma miktarına ve sürecine bağlı olarak insanlarda ve hayvanlarda akut ve kronik tipten zehirlenmelere neden oluyor. - LEFKOŞA
Kıbrıs
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:39