KKTC'de Alman turistin bulunması çalışmaları devam ediyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) turist olarak gelen Alman vatandaşı Karl-Heinz Weiss'ten (69) yaklaşık 1 aydır haber alınamıyor. Alsancak'ın Belediye Başkanı Fırat Ataser, arama çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini söyledi.

KKTC'de seferberlik başlatan polis ve sivil savunma personelinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarına rağmen Weiss'in izine rastlanılamadı. Weiss'in kaybolduğu bölge olan Alsancak'ın Belediye Başkanı Fırat Ataser, arama çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini söyledi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Ataser, bölgedeki kuyular ve çukurlara bakıldığını söyledi. Başkan Ataser, "Weiss, tatil için buraya geldi. Ancak son görüldüğü zaman arkadaşlarıyla vedalaşarak odasına çekildi. Ondan sonra kendisinden haber alınamadı" dedi.

Alman turistin uzun süredir bulunamaması nedeniyle, hayatından da endişe ettiklerini ifade eden Ataser, "İnşallah bir şey olmamıştır. En kısa sürede bulmayı umuyoruz" dedi. Ataser, Weiss'in oğlu ile de dün akşam görüşme yaptıklarını belirtti.

NELER OLMUŞTU?

KKTC'de gündem olan olay, 27 Ocak'ta meydana geldi. Tatil için KKTC'ye gelen Alman vatandaşı Karl-Heinz Weiss, Girne'nin batısında kalan Alsancak bölgesinde kaldığı otelden 27 Ocak günü akşam saat 20.00 sıralarında ayrıldı.

Polis, Weiss'in en son görüntüsü olan bir güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Görüntüde, Weiss olduğu düşünülen bir adamın yürüdüğü görüldü. Bir daha otele dönmediği anlaşılan Weiss ile Almanya'daki yakınları da telefonla irtibat kuramadı. Endişelenen ailesinin, Almanya'nın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçiliği'ne haber vermesi üzerine harekete geçildi. KKTC polisi ve sivil savunma ekipleri Weiss'i bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki tüm kuyular ve çukurlar didik didik arandı. Ancak bir aydır sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Bunun üzerine Weiss'in oğlu Lars Laufer, KKTC'ye geldi. Yetkililerden babasının akıbeti hakkında bilgi alan Laufer, Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldı. Arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine yeniden KKTC'ye gelen Laufer, zaman zaman polis ve sivil savunma görevlileriyle birlikte arama çalışmalarına da katıldı.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Laufer, Kıbrıs'ı güvenli bir yer olarak bildiklerini belirterek, "Babamızın kaybolduğuna inanamıyorum. Babamın intihar etmiş olabileceği söyleniyor. Buna inanmıyoruz. Babamın hayatından endişe ediyorum" dedi. KKTC'li yetkililerden yardım istediklerini de ifade eden Laufer, "Lütfen yardım edin" dedi.

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