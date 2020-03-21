KKTC'de Alman turistte Korona virüs tespit edildi
KKTC'de karantina altında bulunan Alman turistlerden bir kişide daha Korona virüs tespit edildi.
21.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:30
KKTC'de karantina altında bulunan Alman turistlerden bir kişide daha Korona virüs tespit edildi.
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinadaki Alman turistlerden birine yapılan Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Pilli, pozitif çıkan kişinin otelde kalan Alman turistlerinden biri olduğunu belirtti. Ülkede tespit edilen vaka sayısı toplamda 34'e yükselirken vakalardan 3'ünün ise dün iyileşerek taburcu edildiği açıklandı. - LEFKOŞA
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, karantinadaki Alman turistlerden birine yapılan Korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Pilli, pozitif çıkan kişinin otelde kalan Alman turistlerinden biri olduğunu belirtti. Ülkede tespit edilen vaka sayısı toplamda 34'e yükselirken vakalardan 3'ünün ise dün iyileşerek taburcu edildiği açıklandı. - LEFKOŞA
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Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Kıbrıs, Güncel