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KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan Burhan Canbaz'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı.

24.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:13

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) özel bir televizyon kanalında ana haberi sunan Burhan Canbaz'ın canlı yayında ağzına sinek kaçtı. Spiker zor anlar yaşadı.

KKTC'nin özel kanallarından biri olan Genç TV'de ana haber bültenini sunan Burhan Canbaz'ın ağzına canlı yayında sinek kaçtı. Bir iki kez sineği ağzından üfleyerek atmaya çalışan Canbaz başarılı olamadı. Canbaz, "Kusura bakmayın zaman zaman canlı yayında böyle şeyler olabiliyor. Stüdyoda bir sinekten kaynaklanan bir durum oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Spikerin ağzına sinek kaçma görüntüsü ve anonsu


KKTC’de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Burhan Canbaz, Kıbrıs, TV, Güncel

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