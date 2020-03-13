KKTC'de Bakanlar Kuruluna acil toplantı çağrısı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.
13.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:28
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantı Başbakanlık'taki Bakanlar Kurulu Salonu'nda olacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu'nu 19.30'da olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda korona virüs ile ilgili radikal kararlar alınması bekleniyor. - LEFKOŞA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantı Başbakanlık'taki Bakanlar Kurulu Salonu'nda olacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bakanlar Kurulu'nu 19.30'da olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda korona virüs ile ilgili radikal kararlar alınması bekleniyor. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Kabine, Politika
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