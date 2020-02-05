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KKTC'de Başbakanlık binası önünde 'ölüm orucu'na başladılar

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı'nda iki yıl önce faaliyetlerine son verilen Cyprus Airports Services (CAS) çalışanları Başbakanlık binası önünde 'ölüm orucu'na başladı.

05.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:47KKTC'de Başbakanlık binası önünde 'ölüm orucu'na başladılar

KUZEY Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı'nda iki yıl önce faaliyetlerine son verilen Cyprus Airports Services (CAS) çalışanları binası önünde 'ölüm orucu'na başladı.

Eylemciler, Başbakanlık binasının tam karşısına, "CAS ölüm orucunda" yazılı pankart açtı. 21 aydır sokaklarda olduklarını belirten CAS çalışanları, 'sorunlarına çare bulmak amacıyla' eylem yaptıklarını belirtti.

"AİLELERİMİZ DAĞILDI"

Eylemciler adına açıklama yapan İbrahim Kaklık, 115 kişinin şirketin kapanması sonrasında büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Kaklık, "İşsiziz, ailesi dağılan, evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımız var. Özel sektöre giremiyoruz. Mağduriyetin giderilmesi için çalışma yaptıklarını söylüyorlar ama bugüne kadar somut netice çıkmadı. Artık bu mağduriyetin son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"ÖLMEK VAR, DÖNMEK YOK"

"Ölmek var dönmek yok sonuç alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diyen Kaklık, 3 eylemcinin açlık grevi başlattığını söyledi.



Ercan Havalimanı, Başbakanlık, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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