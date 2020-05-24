KKTC'de bayram namazı kılındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ramazan Bayramı namazı yeni tip korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

KKTC'de bayram namazı kılındı
24.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:43
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ramazan Bayramı namazı yeni tip korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

KKTC'de yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı namazı camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı. KKTC'liler, Din İşleri Başkanlığının talimatları doğrusunda evde abdest alıp kendilerine ait seccadelerle namazı eda etti. Hz. Ebubekir Camii'nde bayram namazı kurallara uygun kılınırken, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kurallara uygun kılınan namaz sonrası halk sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak bayramlaştı.

KKTC'de korona virüs tedbirleri çerçevesinde toplu ibadet yasağı da bayram namazı ile birlikte kaldırılmış oldu. - LEFKOŞA
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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