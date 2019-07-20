Haberler» Güncel» Haber

KKTC'de binler şafak nöbetinde

KKTC'de vatandaşlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü vesilesiyle, Türk ordusunun adaya ilk ayak bastığı yerde şafak nöbeti tuttu.

20.07.2019 10:35 KKTC
KKTC'de vatandaşlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü vesilesiyle, Türk ordusunun adaya ilk ayak bastığı yerde şafak nöbeti tuttu.

KKTC 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında turizm kenti Girne'nin Yavuz Çıkarma Plajı'nda 10'uncusu gerçekleştirilen 'Şafak Nöbeti' etkinliği, bu yıl "Tarihimize ve geleceğimize sahip çık" sloganı ile düzenlendi. Binlerce Kıbrıs Türkü, Şafak Nöbeti etkinliğine katılarak nöbet tuttu. Adanın her yerinden Kıbrıslı Türkler ve tatilciler ellerinde Türkiye ve KKTC bayrakları ile nöbete katıldı. Şafak nöbetine KKTC Başbakan Ersin Tatar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve milletvekilleri de katıldı.

19 Temmuz'u 20 Temmuz'a bağlayan gece Türk ordusunun Kıbrıs'a denizden ilk adımı attığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı'ndaki Şafak Nöbeti' etkinliklerinde, sevilen şarkıcı Yaşar sahne aldı. - GİRNE
Kaynak: İHA
Kıbrıs, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:44   Başkan Ataç: "Özel çocuklarımıza sahip çıkmamız çok önemli"
10:44   Kayseri İtfaiyesi 6 ayda 2 bin 443 olaya müdahale etti
10:44   EDİRNE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU, YUNAN VE BULGAR TURİSTİN EDİRNE'YE GELİŞİNİ AZALTTI
10:44   İZMİR FETÖ İLE KORKUTTUKLARI KADINA 5 MİLYON LİRALIK VİLLASINI SATTIRDILAR
10:44   ANTALYA GÖRME ENGELLİ MERVE'NİN YKS BAŞARISI
10:44   ANTALYA OĞLU 9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLEN ANNENİN FERYADI ADALET İSTİYORUM
10:44   ANTALYA SİDE ANTİK TİYATRO'DAKİ 'KONTEYNER TUVALETE' ELEŞTİRİ