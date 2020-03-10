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KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.

KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.

10.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:40
KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.
KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kıbrıs, Güncel
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