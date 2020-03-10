KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.
KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.
10.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:40
KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :KKTC'de bir Alman kadın turistte koronavirüs tespit edildi.
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