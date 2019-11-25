Haberler » Güncel » KKTC'de Büyükelçilik rezidansında zeybekli Öğretmenler Günü kutlaması - Haber

KKTC'de Büyükelçilik rezidansında zeybekli Öğretmenler Günü kutlaması

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Kasım Öğretmenler Günü, Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

25.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:01KKTC'de Büyükelçilik rezidansında zeybekli Öğretmenler Günü kutlaması

KUZEY Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Kasım Öğretmenler Günü, Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kıbrıs'ta görev yapan öğretmenler, zeybek oynayarak günü kutladı.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Büyükelçi Ali Murat Başçeri'nin de katıldığı kutlamada, zeybek süprizi yaşandı.

KKTC'de görev yapan öğretmenler, Büyükelçilik rezidansının içerisinde, davetlilerin huzurunda zeybek oynadı.

Büyük beğeni alan öğretmenlerin oyunu sonrasında, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Öğretmenlerin zeybek oynaması

-Öğretmenlerin zeybek oynamasını izleyenler



Lefkoşa Büyükelçiliği, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 Aksaray'da sürücülerin korkulu rüyası uçucu madde bağımlıları
14:35 "Birader öğretmen misin?" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu
14:34 Bakan Selçuk: "(Kadına şiddetle mücadele) Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz.
14:33 Zümrüt Selçuk: "Şiddetin hiçbir şekilde bahanesi, mazereti, gerekçesi olamaz"
14:30 Sivas'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
14:08 Trafo arkasında taciz edilip öldürülen Rus kadın cinayetinde iddianame kabul edildi
13:51 Marmaray kullananlara önemli uyarı! Ücret iadesi almayı unutmayın
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:29 Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz
13:20 Adalet Bakanı Gül'den 'ev hapsi' açıklaması: Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarını evde çekmesi alternatifi üzerinde duruyoruz
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 14:36:26