KKTC'de Caner Gönyeli Arama-Kurtarma Tatbikatı başlıyor

KKTC
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı yarın başlıyor.
KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı başlıyor. Tatbikatın kara safhası yarın, deniz safhası ise çarşamba günü yapılacak. Tatbikat, Türkiye Cumhuriyeti
ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatlarında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla 12 Haziran'a kadar sürecek. Tatbikat kara safhası, yarın Girne
101 Evler olarak da bilinen St. Hilarion kale bölgesinde icra edilecek.
KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma tatbikatının Deniz safhası ise Doğu Akdeniz
'de Gazimağusa
açıklarında, KKTC toprakları ve kara suları ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda icra edilecek. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Kıbrıs
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