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KKTC'de cansız bedeni bulunan bekçi için DNA testi yapılacak

Mersin'in Tarsus ilçesinde denizde kaybolan bekçi Oktay Avcı'nın cansız bedeni KKTC sahilinde bulundu.

12.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:50KKTC'de cansız bedeni bulunan bekçi için DNA testi yapılacak
Mersin'in ilçesinde denizde kaybolan bekçi Oktay Avcı'nın cansız bedeni KKTC sahilinde bulundu. Oktay Avcı'nın cenazesi, yapılacak DNA testinin ardından ailesine teslim edilecek.
32 yaşındaki Oktay Avcı Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış ancak daha sonra Avcı'dan alınamamıştı. 10 Şubat Pazartesi günü sabah saat 09.30 sıralarında, KKTC Yenierenköy'de tütün fabrikasının alt kısmında sahile vurmuş vaziyette bir erkek cesedi bulundu. Sahile vuran erkek cesedinin, Oktay Avcı'ya ait olduğu şüphesi üzerine Avcı'nın babası İbrahim Avcı, kardeşi, amcası ve arkadaşlarıyla teşhis için KKTC'ye gitti. Baba İbrahim Avcı ile amca Osman Avcı'nın cenazesi yarın yapılacak DNA testinde sonra aileye verilecek.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı ve arkadaşı bekçi Ömer Özer, 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer'in cansız bedeni 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.
(İHA)

Tarsus, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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