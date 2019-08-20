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KKTC'de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çarşı iznine çıktıktan sonra haber alınamayan asker Mustafa Alamur ölü olarak bulundu.

20.08.2019 20:02 KKTC'de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çarşı iznine çıktıktan sonra haber alınamayan asker Mustafa Alamur ölü olarak bulundu.

12 Ağustos'ta çarşı iznine çıkan er Mustafa Alamur'un cesedi Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan ve inşası yarım bırakılmış bir binanın içerisinde bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemeler sonrası cesedin kimliğinin KKTC'de vatani görevini yaptığı öğrenilen Alamur'a ait olduğunu doğruladı. Alamur'un ölüm sebebine dair henüz net bir bilgi paylaşılmazken naaşının otopsi sonrası memleketi Çorum'a gönderileceği belirtildi. - LEFKOŞA

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Kaynak: İHA

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