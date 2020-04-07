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KKTC'de çiftçiden halka bedava sebze jesti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'da çiftçi, ihtiyaç sahiplerine bedava sebze dağıtmaya başladı.

07.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:24
KKTC'de çiftçiden halka bedava sebze jesti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa 'da çiftçi, ihtiyaç sahiplerine bedava sebze dağıtmaya başladı.

Gazimağusa'ya bağlı Maraş bölgesinde yaşayan Ramazan Tebellesol, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ekonomik sıkıntı çekenlere yardım etmek istediğini söyledi. Demirören Haber Ajansı aracılığıyla halka, "Bahçemize gelin istediğinizi alın" çağrısı yapan Tebellesol, "Kimseden para istemiyoruz" dedi.

İHTİYACI OLANLAR GELSİN

Uzun yıllardır çiftçilik yaptıklarını anlatan Tebellesol, "Bu dönemlerde birlik olmamız gerekir. Zor dönemden geçiyoruz. Biz de ne üretiyorsak, bedava dağıtma kararı aldık. İsteyen gelip, ihtiyacını bizlerden alabilir" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gazimağusa, Kıbrıs, Dünya
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