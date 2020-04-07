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KKTC'de çiftçiden halka bedava sebze jesti

KKTC'de çiftçiden halka bedava sebze jestiSefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'da çiftçi, ihtiyaç sahiplerine bedava sebze dağıtmaya başladı.

07.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:41
KKTC'de çiftçiden halka bedava sebze jesti
Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa 'da çiftçi, ihtiyaç sahiplerine bedava sebze dağıtmaya başladı.
Gazimağusa'ya bağlı Maraş bölgesinde yaşayan Ramazan Tebellesol, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ekonomik sıkıntı çekenlere yardım etmek istediğini söyledi. Demirören Haber Ajansı aracılığıyla halka, Bahçemize gelin istediğinizi alın çağrısı yapan Tebellesol, Kimseden para istemiyoruz dedi.
İHTİYACI OLANLAR GELSİN
Uzun yıllardır çiftçilik yaptıklarını anlatan Tebellesol, Bu dönemlerde birlik olmamız gerekir. Zor dönemden geçiyoruz. Biz de ne üretiyorsak, bedava dağıtma kararı aldık. İsteyen gelip, ihtiyacını bizlerden alabilir dedi. KKTC’de çiftçiden halka bedava sebze jesti

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazimağusa, Kıbrıs, DHA, Güncel

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KKTC'de çiftçiden halka bedava sebze jesti
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