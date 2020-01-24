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KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Nisan'da yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi, 26 Nisan 2020'de gerçekleştirilecek.

24.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:56KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi 26 Nisan'da yapılacak
Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi, 26 Nisan 2020'de gerçekleştirilecek.
KKTC Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, seçim yasaklarının da 1 Mart'ta başlayacağı belirtildi.
4 siyasetçi, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.
İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başbakan Ersin Tatar'ı, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Tufan Erhürman'ı aday gösterdi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise partisinden (Halkın Partisi) istifa ederek bağımsız aday olduğunu açıklamıştı.
Yeniden Doğuş Partisi de Genel Başkan Erhan Arıklı'yı aday gösterdi.
Kıbrıs Türk halkı, cumhurbaşkanı seçmek üzere 1974'ten sonra 10'uncu kez sandığa gidecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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