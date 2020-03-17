Menü
Haberler ›› Dünya ››KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay erteleniyor - Haberler

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay erteleniyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin koronavirüs nedeniyle 6 ay sonraya ertelenmesi konusunda karar alındı.

17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:44
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 ay erteleniyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin koronavirüs nedeniyle 6 ay sonraya ertelenmesi konusunda karar alındı. Teklifin KKTC Meclisi'nde onaya sunulacağı belirtildi.

Seçimlerin ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı'nda bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Seçim Kurulu başkanı olarak Narin Ferdi Şefik, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Başsavcı Behiç Öztürk, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cemal Özyiğit, Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

MECLİS ACİL TOPLANIYOR

Toplantı sonrasında Meclis Başkanı Uluçay basına açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 6 aylık ertelenmesi için Meclis'te bir çalışma yapılacağını açıklayan Uluçay, içinde bulunulan koşulların zor olduğuna işaret etti. Meclis'in toplantıya çağrılacağını açıklayan Uluçay, sorumlu yöneticiler olarak önce sağlık dediklerini ifade etti. Uluçay, en kısa sürede seçimlerin ertelenmesi ile ilgili yasal düzenlemenin yapılacağını belirtti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kıbrıs, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Haberler
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı