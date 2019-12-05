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KKTC'de denize düşen genç kayboldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne'deki Antik Liman'da denize düşen Halil Karakız dalgalara kapılarak kayboldu.

05.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:45KKTC'de denize düşen genç kayboldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti 'deki Antik Liman'da denize düşen Halil dalgalara kapılarak kayboldu.

Turizm kenti Girne'de Antik Liman'da sabah saatlerinde denizde can pazarı yaşandı. Antik Liman Mendirek civarında saat 09.00 sıralarında deniz kenarında oturan Halil Karakız (25) bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Genci kurtarmak için arkadaşı Arif Gökçek (21) denize atladı. Ancak Gökçek, Karakız'ı kurtarmayı başaramadı. Tekrar kendi çabası ile sahile çıkan Arif Gökçek çevreden yardım istedi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve sahil güvenlik gemileri ile yapılan arama kurtarma çalışmalarına rağmen Karakız bir türlü bulunamadı.

Türk Barış Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik arama kurtarma gemileri ve Polis Özel Harekat ekipleri bölgede aramalarına devam ediyor. - LEFKOŞA

Karakız, Girne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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